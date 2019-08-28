Prof. Dr. Mustafa Kafalı kimdir?
Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Genel Türk tarihi ve kültürü alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Mustafa Kafalı, önemli araştırmalara imza atmıştı. Peki, Prof. Dr. Mustafa Kafalı kimdir? İşte, Mustafa Kafalı hakkında bilgiler.
Nihal Atsız'ın öğrencilerinden olan ve Türk tarihine ışık tutan Prof. Dr. Kafalı, Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde yaptı.1934 yılında Konya'da doğan Prof. Dr. Mustafa Kafalı 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Umumî Türk Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 'Ötemiş Hacı'ya Göre Cuci Ulusu'nun Tarihi' adlı tezi ile Aralık 1965 yılında doktor ünvanını aldı. 1971-1972 yıllarında bir yıl, üniversite kontenjanıyla Londra'ya giderek ilmi incelemelerde bulundu.
Yurda dönüşünde tamamladığı "Altın-Orda Hanlığı'nda Sayın Han Sülâlesi Devri (1227-1360)" adlı tezi ile 1973 Kasımı'nda doçentlik ünvanını aldı.
Profesörlük takdim tezi olarak sunduğu "Çağatay Hanlığı (1227-1345)" adlı eseriyle 24 Mayıs 1982'de bu ünvanı aldı.
Türk Tarih Kurumu üyesi olan Mustafa Kafal İngilizce ve Rusça biliyordu.
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