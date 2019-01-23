Prof. Dr. Küçükusta açıkladı! 'Evdeki terazilerinizi çöpe atın'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriProf. Dr. Küçükusta açıkladı! 'Evdeki terazilerinizi çöpe atın'
GeriGündem Prof. Dr. Küçükusta açıkladı! 'Evdeki terazilerinizi çöpe atın'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.01.2019 - 22:59, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Küçükusta açıkladı! 'Evdeki terazilerinizi çöpe atın'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prof. Dr. Küçükusta açıkladı! 'Evdeki terazilerinizi çöpe atın'

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan ünlü Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Sağlıklı yaşamanın bütün icaplarını yerine getirmek kaydıyla insanların kilosunun hiç önemi yok. Hatta ben evdeki terazilerinizi çöpe atın diyorum." ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan ünlü Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta neden 'Erken teşhis hayat karartır' dediğini anlattı.

"Erken teşhis hayat karartır" ne anlam taşıyorCNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan ünlü Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta neden 'Erken teşhis hayat karartır' dediğini anlattı.
daha fazla video için


"MODERN TIP İLE HASTA OLMAYAN İNSANDA BİLE HASTALIK BULABİLİRSİNİZ"

Küçükusta, "Erken teşhisten neyi kastettiğiniz son derece önemli. Erken teşhisten kastedilen mesela akut batın sendromu ve apandisit iltihabı ise bunun erken teşhis etmesi gerekir. Eğer hastada acil müdahale ile düzelecek bir hastalık söz konusu ise burada da yine erken teşhis hayat kurtarır. Şimdi tıp çok ilerlediği ve aletlerin teşhis etme kapasitesi arttığı için, modern tıp teknolojisi ile hiçbir şikayeti olmayan bir insanı ayrıntılı tetkiklere soktuğunuz zaman, birkaç tane hastalık bulmanız mümkün. Eğer biz bunları teşhis etmesek bu kişi bu hastalıkla 50-60 sene daha ömrü ne kadarsa tabii hiç farkında olmadan yaşayacaktır. Hele hele de erken teşhis edilmeyen hastalık onun ölümüne yol açmayacaktır." dedi.

Prof. Dr. Küçükusta açıkladı Evdeki terazilerinizi çöpe atın


"BAZI KANSERLERİ TEŞHİS ETMENİN İNSANA BİR FAYDASI YOK"

"Kanser denilen hastalık için böyle bir şey söyleyebiliriz. Kanserlerin erken teşhisinde de kişilerin hayatının kurtuluyor olması söz konusu. Ama bazı kanserleri teşhis etmenin insana, hayatının uzaması bakımından bir faydası olmadığını net olarak biliyoruz. Faydası olmadığı gibi kanser teşhisi konması bir insana, o insanda büyük bir hastalık stresi ve moral bozukluğu yaratıyor. O insan bir takibe giriyor. İster istemez bir takım tetkikler, tedaviler yapılmaya başlanıyor. Dolayısı ile insanın hayatı bir yerde bu konan teşhisle allak bullak olmuş oluyor. Böyle durumlarda tabii ki erken teşhisin hastanın hayatının uzamasına hiçbir etkisi olmadığı gibi o kişiye de hiçbir faydası yok. Hayat felsefem olarak söylüyorum. Eğer bir insanın şikayeti yoksa; 'Bende bir hastalık var mı?', 'Karaciğerim mi yağlandı?', 'Tiroitte nodül mü var?' gibi endişelerle kendisini tıbba sevk etmesini doğru bulmuyorum."

KÜÇÜKUSTA: EVDEKİ TERAZİLERİNİZİ ÇÖPE ATIN

Küçükusta: Evdeki terazilerinizi çöpe atınCNN TÜRK'te obezite hakkında konuşan Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta, "Sağlıklı yaşamanın bütün icaplarını yerine getirmek kaydıyla insanların kilosunun hiç önemi yok. Hatta ben evdeki terazilerinizi çöpe atın diyorum. Kilo vereceklerine kilo almaya başlıyorlar" dedi.
daha fazla video için

CNN TÜRK'te obezite hakkında konuşan Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta, "Sağlıklı yaşamanın bütün icaplarını yerine getirmek kaydıyla insanların kilosunun hiç önemi yok. Hatta ben evdeki terazilerinizi çöpe atın diyorum. İnsanlar kiloya o kadar çok kafayı takıyorlar ki bunun yarattığı stres insanları rahatsız ediyor. Kilo vereceklerine kilo almaya başlıyorlar" dedi.

Küçükusta, fazla kilolu insanların daha uzun yaşadığı söylemine açıklık getirdi. Bununla ne kastetmek istediğini anlatan Küçükusta, şunları söyledi:

"İnsanlar sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir hayat sürdürmek kaydı ile kilolarına kafayı takmamaları gerekir. Çünkü bizler fabrikadan çıkmış bir vida gibi kalem gibi objeler değiliz. Hepimizin genetiği farklı, işimiz farklı, soluduğumuz hava farklı, yaşadığımız yer faklı, her şeyimiz farklı. İnsanları böyle illa 65 kilo olacaksın, vücut kitle endeksin 22 olacak şeklindeki bir dayatma, insanları bence büsbütün hasta ediyor. Sağlıklı yaşamanın bütün icaplarını yerine getirmek kaydıyla insanların kilosunun hiç önemi yok. Hatta ben evdeki terazilerinizi çöpe atın diyorum.

Prof. Dr. Küçükusta açıkladı Evdeki terazilerinizi çöpe atın

"STRES KİLO ALDIRIYOR"

İnsanlar kiloya o kadar çok kafayı takıyorlar ki aç karna tartılan var, kıyafetiyle tartılan var, tuvalete gidip geldikten sonra tartılan var. Ve bu kilo vermenin yarattığı stres, insanları çok daha fazla rahatsız ediyor. Bunlar, kilo vereceklerine kilo almaya başlıyorlar. Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı gıdalarla beslenmek kaydıyla kilonun önemi yoktur. Baktığınız zaman anormal bir kilodaysa mesela 120 kiloluk bir sporcu olabilir. Ağır sıklet güreşçidir, kaslıdır, güçlüdür, 120 kilo da olabilir. Eğer bu kişi sağlıklı beslenmiyor yani yediği içtiği gıdalar kaliteli değilse, yeme içme sisteminde bozukluklar varsa, hareketli bir insan değilse elbette bu fazla kilo ve aşırı obezite zararlı. Benim söylemek istediğim; sağlıklı yaşamanın bütün icaplarını yerine getirdikten sonra kilonuz neyse odur. Ve bu kilonun da bu şekilde anormal olması hiçbir şekilde mümkün değildir."

Prof. Dr. Küçükusta açıkladı Evdeki terazilerinizi çöpe atın

AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA 'SÜPER GIDA' DEDİĞİ YİYECEKLERİ AÇIKLADI

Küçükusta “Süper gıda” dediği yiyecekleri açıkladıÜnlü Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta, 'süper gıda' olarak adlandırılan yiyecekler hakkında konuştu. Küçükusta, "Bütün kaliteli, bozulmamış, işlenmemiş yiyeceklerin hepsi süper gıdadır. Tek başına hiçbir gıda süper değildir. Bu modadır, tamamen ticari, bir liralık ürünü 10 liraya satmak için çıkarılan slogandır" dedi.
daha fazla video için

Ünlü Profesör Doktor Ahmet Rasim Küçükusta, 'süper gıda' olarak adlandırılan yiyecekler hakkında konuştu. Küçükusta, "Bütün kaliteli, bozulmamış, işlenmemiş yiyeceklerin hepsi süper gıdadır. Tek başına hiçbir gıda süper değildir. Bu modadır, tamamen ticari, bir liralık ürünü 10 liraya satmak için çıkarılan slogandır" dedi.

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 'süper gıda' olarak adlandırılan yiyecekler hakkında konuştu. "Bütün kaliteli, bozulmamış, işlenmemiş yiyeceklerin hepsi süper gıdadır" diyen Küçükusta, tek başına hiçbir gıdanın 'süper gıda' olmadığını, bunun moda ve bir liralık ürünü 10 liraya satmak için çıkarılan bir ticari slogan olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Küçükusta açıkladı Evdeki terazilerinizi çöpe atın

Bu ürünlere örnekler veren Küçükusta, "Bundan 3-5 sene önce aloe vera modası vardı. Sonra altın çilek ve goji berry diye bir şey çıktı. Şimdi bunları alan var mı? Yok, bitti. Gıdalar çok önemli. Ben gıdaları bir ülke için tıpkı silahlar gibi çok stratejik ürünler olarak görüyorum. Gıdalarımızın sağlıklı olması çok önemli. Şunun diyeti bunun diyeti, öyle yiyelim böyle yiyelim bunların hiçbir önemi yok. Bütün mesele gıdaların bozulmamış olmasında. Bunlar işlendiği ve bir takım kimyasal maddeler eklendiği zaman o yiyecek, yiyecek olmaktan çıkıyor, bizi hasta eden bir ürün haline geliyor" dedi.

KATKI MADDELERİ VE ZARARLARI

Amerikan Pediatri Akademisi'nin yayınladığı rapora vurgu yapan Küçükusta, "Amerika'da gıdalara ve bunların paketlerine konan 10 binden fazla katkı maddesi olduğunu, bunların endokrin bozucu, kanser yapıcı, bağışıklığı bozucu etkileri olduğunu ve bunların mutlaka yeniden düzenlenmesi gerektiği açıklandı. Hayatımıza giren bu tür katkı maddelerinin, gerekli güvenlik testlerinden geçmeden girdiğini kendileri de söylüyorlar. Testlerden geçmiş olanların çoğu da eski usullerle yapılan ve sağlıklı olduğu sonucuna varılanlar. Amerikan Pediatri Akademisi, 'Gıda katkı maddeleri yeniden düzenlenmelidir.' diyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Küçükusta açıkladı Evdeki terazilerinizi çöpe atın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rezidansta uyuşturucu imalathanesi çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davası... Doktora 2 ay yaklaşamayacak

Bartın'da feci kaza