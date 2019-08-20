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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Haluk Dursun’a veda… Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı...

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Prof. Dr. Haluk Dursun’a veda… Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı...

Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada "Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aziz Müslümanlar, hanımefendiler beyefendiler; öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz.

Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Ve kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti.

Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı.

Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek.

Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun.

Aziz Müslümanlar, hanımefendiler beyefendiler; öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz.

Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Ve kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti.

Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı.

Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek.

Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun.

Prof. Dr. Haluk Dursun’a veda… Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı...




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