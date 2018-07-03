Prof. Dr. Haberal TTS’de başkanlığı devralıyor

Haberal, organ nakli alanında dünyanın en önemli kuruluşu olan ve alanın önde gelenlerini bünyesinde bulunduran TTS’nin 2018-2020 döneminde başkanlığını yürütecek. Genel cerrahi, organ nakli ve yanıt tedavisi konusunda öncülerden olan ve 1970’lerin ortalarında Türkiye’nin kadavradan ve canlı donörden ilk böbrek ve karaciğer nakli operasyonlarını gerçekleştiren Haberal, 1992 yılında da dünyada ilk kez aynı canlı donörden kısmi karaciğer ve böbrek naklini gerçekleştiren Türk ve Müslüman bilim insanı olmuştu.

1993’te Başkent Üniversitesi’ni kuran Haberal, Türkiye’nin değişik bölgelerinde 14 hastane ve klinikle 13 diyaliz merkezinin temellerini attı, Türkçe ve yabancı dillerde 2000 kadar bilimsel yayın ve 6 kitap yayınladı. 22’den fazla ulusal ve uluslararası bilimsel kongre düzenlemiş olan Haberal’ın tıp alanında 25 ulusal ve uluslararası ödülü bulunuyor.