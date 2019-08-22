Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan "İkinci Vatan: Türkiye" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından "İkinci Vatan: Türkiye" videosunu paylaştı.
Altun'un paylaşımında, "Ülkemizde yeni bir hayat inşa ederken milletimizle güçlü bir bağ kuran 6 mazlum Suriyelinin hikayesini izleyin.
İletişim Başkanlığı olarak desteklediğimiz “İkinci Vatan: Türkiye” belgeselinin ülkemizin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Ülkemizde yeni bir hayat inşa ederken milletimizle güçlü bir bağ kuran 6 mazlum Suriyelinin hikayesini izleyin.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 22, 2019
İletişim Başkanlığı olarak desteklediğimiz “İkinci Vatan: Türkiye” belgeselinin ülkemizin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum. pic.twitter.com/OOlD3dbkYj
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