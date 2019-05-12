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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
12.05.2019 - 23:21, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Lütfen görüşlerinizin hepsini 'olağan şüpheliler'den almayın

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Prof. Dr. Fahrettin Altun: Lütfen görüşlerinizin hepsini 'olağan şüpheliler'den almayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan atamayı eleştiren gazeteciye tepki gösterdi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kararla, Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer'in atanmasına eleştiri içeren bir mesaj paylaşılmasına Twitter hesabından tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, şunları kaydetti:

"Bir gazeteci çok öfkelenmiş çünkü: Yüksek düzeyli, kayda değer insan kaynaklarına haiz ve deneyimli bir kamu personeli Dışişleri Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak tayin edilmiş ve öz geçmişinin derinliklerinde bir yerde: (Kamu personeli) dini bir liseye gitmiş. Üstelik bir partiye ya da diğerine siyasi temayül göstermiş bile olsalar, bu onlara karşı öz geçmişlerine önem vermeden ayrımcılık oluşturmak için temel oluşturmaz. Bu, Avrupa'da öfkenin temelini oluşturur, deneyimli bir adayın tayin edilmesinin değil."

Altun da Twitter hesabından Aybet'in paylaşımlarını retweet yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki üniversite diploması olmasına, 1997'den beri kamuda çalışmasına ve birçok üst düzey pozisyonda görev yapmış olmasına rağmen bu yaygara koparılıyor. Gazeteci, bu kişinin AK Parti ile bağlantısı bulunması gerektiğini düşünmesi nedeniyle söz konusu pozisyon için gerekli niteliklere sahip olmadığını varsayıyor. Kendisi, bazı bakanlıkların belirli bir öz geçmişe sahip kamu çalışanlarına, niteliklerine bakılmaksızın kapalı olması gerektiğini mi söylüyor? Bunun Avrupa standartlarına göre de tam anlamıyla kabul edilemez olduğuna siz de katılmaz mısınız? Tüm gazetecilere ve yorumculara sesleniyorum: bir daha Türkiye ile ilgili bir haber yazarken lütfen görüşlerinizin hepsini 'olağan şüpheliler'den almayın. Bu görüşlerin -bu örnekte de olduğu gibi- açıkça ayrımcı olmasa bile büyük ihtimalle kusurlu ve taraflı olacağını göz önünde bulundurun."

Sosyal medyada, Gezer'in öz geçmişi ve atama kararının fotoğrafının yer aldığı tepki içeren bir mesaj paylaşılmıştı.

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