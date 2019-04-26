Prof. Dr. Fahrettin Altun duyurdu: En iyi 10 etkinlik arasında gösterildi
Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta Londra’da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere’nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi. Haberi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Twitter'dan duyurdu.
Altun, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
Cumhurbaşkanlığımızca 23 Nisan’da Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler Sergisi 5 Mayıs’a kadar açık. Sergimiz, Conde Nast Traveller tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi 👏👏👏
Cumhurbaşkanlığımızca 23 Nisan’da Saatchi Galeri’de açılan Ara Güler Sergisi 5 Mayıs’a kadar açık. Sergimiz, Conde Nast Traveller tarafından Londra’da haftasonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi 👏👏👏 https://t.co/Hk1g7vFeTD pic.twitter.com/400XWjQyfv— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 26 Nisan 2019
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