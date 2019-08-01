Prof. Dr. Emin Işık hayatını kaybetti - İlahiyatçı akademisyen Emin Işık kimdir?
İlahiyatçı akademisyen Prof. Dr. Emin Işık, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ramazan aylarında TRT'de katıldığı programlarla da kamuoyu tarafından yakından tanınan Emin Işık, yüzden fazla ilmi makalesi ve ansiklopedi maddeleri ile önemli katkılar yapmıştı. İşte, Emin Işık'ın hayatına ilişkin bilgiler
1936 yılında Hatay merkez ilçeye bağlı Karmanca Köyü’nde dünyaya geldi. İlk dinî eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddîn Efendi’den talim etti. İlkokuldan sonra iki yıl Antakya Kur’an Kursu’nda talim okudu, hafızlık yaptı. Emin Işık, orta kısmını Adana’da, lise kısmını İstanbul’da okuduğu İmam Hatip Lisesi’nden 1960 yılında; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1964 yılında mezun oldu.
Dört yıl kadar İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmeni ve idareci olarak görev yaptıktan sonra açılan asistanlık imtihanını kazanarak İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (YÖK kanunu gereğince Marmara Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi’ne dönüştü.) Kur’an İlimleri ve Tefsir Anabilim Dalı’nda Ebubekr İbnu’l-Enbârî’nin “Kitâbu’l-Vakfi ve’l-İbtidâ” adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktor oldu. Otuz dokuz sene dört ay süren resmî hizmetinden sonra 2001 yılında emekli olan Emin Işık, yüzden fazla ilmî makale ve ansiklopedi maddesi yazdı. Celâl Hoca Hayatı ve İlmî Şahsiyeti, Devleti Kuran İrade, Kur’ân’ın Getirdiği, Belh’in Güvercinleri eserleri arasındadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle