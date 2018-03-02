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    Çok tartışılacak sözler: Kanuni Sultan Süleyman salağın tekiydi

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen elyazması kitabın tanıtım toplantısında “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” dedi.

    İSTANBUL Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen elyazması kitabın tanıtım toplantısında, ‘Osmanlı'ya altın çağını yaşatan padişah’ olarak anılan Kanuni Sultan Süleyman için tartışma yaratabilecek ifadeler kullandı.

    'AMERİKA’YA FALAN GİTMİŞTİK'

    Prof. Dr. Şengör toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası, bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı, inanır mısınız, bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum, bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik” dedi.

    'CELAL HOCA’YI DAHA FAZLA KONUŞTURMAYALIM'

    Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan gazeteci Fatih Altaylı da Şengör’ün konuşmasının ardından, “Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım” ifadelerini kullandı.

     'FATİH'İN MÜSLÜMANLIĞI DAHİ TARTIŞILIYOR'

    Celal Şengör, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" açıklamasında bulunmuştu.

     

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