Prof. Dr. Canan Karatay: Tahıl yersek koyun gibi oluruz
Prof. Dr. Canan Karatay, yine çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı. Prof. Dr. Karatay'ın hedefinde bu kez veganlar vardı. Karatay, 'Tahıl yersek koyun gibi oluruz' dedi. Veganlar, şimdi Karatay'ı şikayet etmeye hazırlanıyor.
Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir televizyon programında veganlığı hastalık olarak tanımladı. Prof. Dr. Karatay, "Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl hayvan yemidir." dedi.
Türkiye Vegan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güzide Erden "Canan hanımın kendi alanı olmayan ve bilmediği bir konuda söylemlerini doğru bulmuyoruz. Veganlar tahıl beyinli değil. Biz de bütün insanlar gibi aynı beyine sahibiz" dedi.
Canan Karatay'a doktorlardan da tepki geldi. Çapa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Profesörü Dr. Osman Erk, Karatay'ın sözleriyle ilgili olarak "Üslup olarak son derece yanlış. Bilimsel gerçeklerle uyuşmayan ifadeler var burada. Herhalde sansasyonel amaçlı, dikkat çekme amaçlı olsa gerek diye düşünüyorum" diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle