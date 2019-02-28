Prof. Dr. Beril DedeoÄŸlu'nun saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili flaÅŸ açÄ±klama
GeÃ§irdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonrasÄ± ameliyat edilen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼venlik ve DÄ±ÅŸ Politikalar Kurulu ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) Ãœyesi Prof. Dr. Beril DedeoÄŸlu'nun yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesindeki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.
ÅžiÅŸli Florence Nightingale Hastanesi'nin baÄŸlÄ± olduÄŸu DemiroÄŸlu Bilim Ãœniversitesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, DedeoÄŸlu'nun hastanenin acil servisine getirildiÄŸi ve yapÄ±lan tetkikler sonucu baloncuk yÄ±rtÄ±lmasÄ±na baÄŸlÄ± beyin kanamasÄ± tanÄ±sÄ± konulduÄŸu belirtildi.
DedeoÄŸlu'nun operasyona alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve kanamanÄ±n durdurulduÄŸu aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"SayÄ±n Prof. Dr. Beril DedeoÄŸlu'nun operasyon sonrasÄ± yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitemizde tÄ±bbi tedavisi ve takibi halen sÃ¼rmektedir. YaÅŸamsal fonksiyonlarÄ±na ait bulgular iyi olmakla birlikte, hayati riski devam etmektedir."
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