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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.03.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da   geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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  • Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı
  • Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı
  • Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı
  • Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da aralarında bulunduğu, akademi ve siyaset dünyasından birçok isim ve yakınları katıldı. 

Cenaze töreninde Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, kızı İlayda, oğlu Efe ve kardeşi Ali Gümüş taziyeleri kabul etti. Cenaze törenini İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. 

OKTAY'DAN YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cenaze töreninin ardından, bir açıklama yaparak, "Beril Dedeoğlu'na Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isim. Hem akademik hayatı hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine verdiği hizmetlerinden dolayı çok değerli bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında açıklama yapan Oktay,  "Bugün Yeni Zelanda'da hiçbir şeyle ifade edemeyeceğimiz vahşeti gördük, yaşadık. Tüm dünya bu vahşeti yaşadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süre gelen bir İslamofobya deyin adına. Olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç. Ümit ediyoruz ki bütün dünya tekrar aklını başına alır. Tekrardan sakin düşünmeye başlar. İslamofobya diye olmayan bir korkunun sonucunda tekrar kendileri onun altında kalıp ezilmezler. Yeni Zelanda'da hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Şu anda elimizdeki bilgilere göre henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bize gelen bilgiler içinde yok. Bu arada çalışmalar devam ediyor. Kaybettiklerimizin hepsi Müslüman. Bütün Müslümanların başı sağ olsun. Özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonra kendisine olmayan bir tehdidi oluşturmaya çalışanlar inşallah tekrar akıllarını başına alırlar" diye konuştu.

KURTULMUŞ: TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BEYİNDİ

Cenaze namazı öncesi gazetecilere konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Beril Dedeoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde beraber asistanlık yaptığını hatırlatarak, "Değerli bir akademisyendi. Yıllar sonra Allah nasip etti aynı bakanlar kurulunda yer aldık. Son derece iyi bir hanımefendi, iyi bir insan, iyi bir akademisyen ve Türkiye için önemli beyindi. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik, mekanı cennet olsun" dedi. 

 

EDİRNEKAPI MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, cenaze töreninin ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. 

YENİ ZELANDA'DA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Dedeoğlu'nun cenaze namazının ardından, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

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