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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 02:46, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Altun: TBMM'deki terör eylemi millet iradesini hedef alan saldırı girişimidir

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Prof. Dr. Altun: TBMM'deki terör eylemi millet iradesini hedef alan saldırı girişimidir

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret için TBMM’ye gelen biri kadın 2 şahıs, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun saldırı girişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"DHKP-C’li iki teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirmeye çalıştığı terör eylemi doğrudan millet iradesini hedef alan bir saldırı girişimidir.

Milletimizin huzuruna yönelik bu terör eyleminin iç ve dış tüm bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hesap sorulacaktır. Şer odaklarınca planlandığı anlaşılan bu terör saldırısını püskürten güvenlik güçlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye hiçbir terör örgütüne geçit vermeyecek ve teslim olmayacaktır.

Gazi Meclisimize ve milletimize geçmiş olsun.Bu vesileyle 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C’li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı bir kez daha saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


 

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