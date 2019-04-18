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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz kimdir?

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Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz kimdir?

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın yerine Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz getirildi. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz kimdir? İşte, Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un biyografisi...

Ahmet Saim Kılavuz 1954 yılında Aydın, Bozdoğan’da doğdu. İlkokulu Bozdoğan Merkez İlkokulu’nda okudu. Orta öğrenimini Ankara ve Denizli İmam-Hatip liselerinde tamamladı (1971). Bornova (İzmir) Müftülüğü Din Görevlilerini Kontrol Memuru (murakıp) olarak 1972 yılında memuriyete başladı. 1975 yılında İzmir Yüksek İsl?m Enstitüsü’nü bitirdi. Aynı yıl İzmir İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenliğe başladı.

1977 yılı şubatında Bursa Yüksek İsl?m Enstitüsü’ne Kela?m ve İsla?m Düşüncesi Asistanı olarak atandı. Askerlik hizmetini 1980-1981 yılları arasında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde yedek subay olarak yaptı. Bursa Yüksek İsl?m Enstitüsü'nün İla?hiyat Fakültesi’ne dönüşmesinden sonra Kel?am Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

1983’te "İman ve Küfür Arasındaki Sınır" adlı teziyle doktor oldu. Temmuz 1984’te aynı anabilim dalında yardımcı doçentliğe atandı. Ekim 1989’da doçent, Ocak 1995’te profesör oldu. Çeşitli dönemlerde bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı gibi idar? görevler üstlendi. Uludağ Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olarak görev yaptı.

 

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