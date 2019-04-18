Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz kimdir?
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın yerine Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz getirildi. Bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz kimdir? İşte, Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un biyografisi...
Ahmet Saim Kılavuz 1954 yılında Aydın, Bozdoğan’da doğdu. İlkokulu Bozdoğan Merkez İlkokulu’nda okudu. Orta öğrenimini Ankara ve Denizli İmam-Hatip liselerinde tamamladı (1971). Bornova (İzmir) Müftülüğü Din Görevlilerini Kontrol Memuru (murakıp) olarak 1972 yılında memuriyete başladı. 1975 yılında İzmir Yüksek İsl?m Enstitüsü’nü bitirdi. Aynı yıl İzmir İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenliğe başladı.
1977 yılı şubatında Bursa Yüksek İsl?m Enstitüsü’ne Kela?m ve İsla?m Düşüncesi Asistanı olarak atandı. Askerlik hizmetini 1980-1981 yılları arasında Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde yedek subay olarak yaptı. Bursa Yüksek İsl?m Enstitüsü'nün İla?hiyat Fakültesi’ne dönüşmesinden sonra Kel?am Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.
1983’te "İman ve Küfür Arasındaki Sınır" adlı teziyle doktor oldu. Temmuz 1984’te aynı anabilim dalında yardımcı doçentliğe atandı. Ekim 1989’da doçent, Ocak 1995’te profesör oldu. Çeşitli dönemlerde bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı gibi idar? görevler üstlendi. Uludağ Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olarak görev yaptı.
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