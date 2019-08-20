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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.08.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray lisesinde tören düzenlendi 

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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray lisesinde tören düzenlendi 

Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray lisesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Gerçekleştirdiği birçok proje için kendisine minnettarız” dedi. 

Van’ın Erciş ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesinde bir tören düzenlendi.  Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un kızı Nilay Dursun, Galatasaray Lisesi’nden çok sayıda arkadaşı ve sevenleri katıldı.

“YAPTIĞI HER HİZMET İÇİN KENDİSİNE MİNNETTARIZ”

Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir konuşma gerçekleştirdi. Dursun’un ‘Memleketin kara yazısını değiştirmek için durmadan koşturmalıyız. Biz hep birlikte Anadolu’yuz’ sözü ile konuşmasına başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Değerleri hocam yine memleketi için koşarken bizleri derin bir keder içinde bıraktı. Bir akademisyen bir bürokrat bir kültür insanı olarak görev aldığı makamlarda gerçekleştirdiği çalışmalar, hayata geçirdiği projeler ve ilham olduğu gençlerle düşlerinin çoğunun gerçekleştirdiği bir profesördür. Çoğunu diyorum çünkü beraberce gerçekleştirdiğimiz çok proje vardı. Bilinçli ve donanımlı bir nesil yerleştirmek için bir yandan projeler hayata geçirirken bir yandan da genç kuşakla beraber oldu, dijital medyaya büyük bir ustalıkla dahil oldu. İçişleri Bakanlığı’ndaki görevlerinden bakanlığımız bünyesinden gerçekleştirdiği bir çok proje, miniatürk projesinden, Ayasofya ve Topkapı Sarayı müzesinde gerçekleştirdiği birçok yeniliğe son olarak bakan yardımcısı olarak yaptığı her hizmet için minnettarız” dedi.

“DİCLE’NİN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRMAMA YOLUNDA TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Herkese örnek bir kişiliği, bir ağabeyi, bir devlet adamını, bu kutsal bayrağın aşığı bir insanı elim bir trafik kazasında kaybetmenin ve ahirete yolcu etmenin, bir vedanın vesilesiyle bir aradayız. Ahmet Haluk Dursun hocamız. Gerçekten geçlerimizi, gençliğimizi çok önemseyen, onlar için her imkanını feda eden bir ağabeyimizdi. Bizler de onun tabiriyle Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmama yolunda tüm gücümüzle çalışacağız. Değerli ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

 “ONUN ÖĞRETİLERİNİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN”

Babası Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Nilay Dursun ise “Babam hiçbir zaman üzüntülü olan insanlardan, üzüntüye kendini bırakanlardan hoşlanmazdı. Babamın canı gönülden en sevdiği şey gençlerdi. Derdi ki, milletinizi, kültürünüzü tanıyın. Her zaman merak edin, merak bir insandaki en önemli özelliktir. Çok okuyun, çok gezin, okuyarak gezin. Sizler de, bilenler ve bilmeyenler onu mutlu edebilmek için okumaya, öğrenmeye, onun öğretilerini takip etmeye devam edin. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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