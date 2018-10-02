Probiyotik nedir? Probiyotik zengini besinler hangileri?
Uzmanların dost bakteriler olarak nitelediği probiyotikler, bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturur ve çeşitli sağlık problemlerine neden olan düşman bakterilere karşı doğal biyolojik barajlar inşa eder. Probiyotikleri koruyup desteklemenin bir yolu yanlış beslenme ve gereksiz ilaç kullanımından uzak durmaktır. Peki, probiyotik tam olarak nedir, hangi besinlerde bulunur?
Probiotikler tüketildiklerinde sağlık üzerinde olumlu etki yaptıkları düşünülen mikro organizmalardır. Saflaştırılmış ürünler bağırsak flora bozukluğuna bağlı ishallerde bağırsak düzenleyici olarak reçete edilebilirler. Sinirim sisteminden emilmeden bağırsaklara ulaşan lif yapısındaki prebiyotikler burada probiyotiklerin yapımında ve etkinleştirilmesinde rol alır. İnülin, früktan ve galaktooligosakkarid başlıca prebiyotiklerdir.Uzmanlar günde en azında 4 gram prebiyotik almamız gerektiğini, hatta bu rakamı 8-12 grama kadar yükseltmemizin genel sağlığımız için çok yararlı olacağını söylüyor. Sebzelerin prebiyotik miktarları çiğ olduklarında pişmiş hallerine göre neredeyse iki katı daha fazla. Peki, prebiyotikten zengin gıdalar hangileri?
Probiyotik azalırsa ne oluyor?
* Kabızlık/İshal/Gaz/Geğirme/Şişkinlik
* Kronik yorgunluk sendromu/Fibromiyalji/Artrit
* Astım/Alerji/Saman nezlesi
* Depresyon/Bilinç bulanıklığı/Bellek sorunları/Yoğunlaşamama/Öğrenme güçlüğü
* Kulak çınlaması/Vertigo/Sersemlik hali
* Sistit/Üretrit/Vajinal mantar enfeksiyonları
* Bulanık görme/Göz kuruluğu
* Akne/Egzama/El-ayak parmaklarında mantar enfeksiyonları
* Menopozal semptomlar/PMS
* Ağız kuruluğu/Diş çürükleri/Diş eti hastalıkları/Kötü kokulu nefes
* Ritim bozukluğu/Çarpıntı/Kalp-damar hastalıkları/Kolesterol yüksekliği
* Kilo alma
Prebiyotikten zengin gıdalar
Sebzeler: Yer elması, sarımsak, soğan, pırasa, pancar, rezene kökü, bezelye, lahana
Bakliyat: Nohut, mercimek, barbunya, kuru fasulye, soya fasulyesi
Meyveler: Elma, muz, nektarin, şeftali, Trabzon hurması, karpuz, greyfurt, nar, kurutulmuş meyveler (örneğin hurma, incir)
Tahıllar: Tam buğday, arpa veya çavdar ekmeği, buğday kepeği, yulaf
Kuruyemişler: Kaju fıstığı, şamfıstığı
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