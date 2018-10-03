Prison Break dizisinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir?
ABD yapımı bir aksiyon dizisi olan Prison Break, Türkiye’de de büyük bir ilgi gördü. Hikâyesi Paul Scheuring tarafından ortaya atılan Prison Break, gerek konusu gerekse karakteriyle adından söz ettirmişti. Peki, Prison Break dizisinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir?
Başrollerini Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco'nun paylaştığı Prison Break, 4 sezon yayınlanmış, 15 Mayıs 2009'daki finalinin ardından da 2 özel bölümlük DVD çıkarılmıştı. 2009'da ekran macerasını tamamlayan Prison Break, sürükleyici hikayesi ve fantastik karakterleriyle adından uzun süre bahsettirmeye devam etmişti. Prison Break dizisi bir hapishaneden kaçış hikayesiyle başlamıştı. Peki, Prison Break dizisinde girdiği hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir?
izinin ilk sezonu, Michael Scofield'ın haksız yere idam cezasına çarptırılan kardeşi Lincoln'ü kurtarmak için sahte bir suçla kendini hapse attırmasıyla başlar.
Sonunda zoru başarırlar ve Michale Scofield yanında kardeşi, birkaç sapık suçlu ve hapishane revirinde hemşirelik yapan Sara'nın aşkı ile birlikte hapishaneden kaçmayı başarmıştı.
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