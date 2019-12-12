Prim erteleme nedir kimler prim erteleme kapsamına girer?

Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

Ertelenecek prim tutarı nasıl bulunacaktır?

Ertelemeye esas tutar, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

Örnek : 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteğinden yararlanan ancak herhangi bir teşvikten yararlanmayan bir işyerinde asgari ücretle çalışan 3 sigortalının olduğu ve bu işyerinin 2016 yılı Kasım ayı için yararlanıp 2017 yılı Ocak ayında ödenecek tutardan mahsup edilecek asgari ücret desteğinin de 299,70 TL olduğu varsayıldığında, işyerinin ertelemeye esas tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

1.647,00 TL x 3 sigortalı x 34,5/100= 1704,65 TL ödenecek toplam sigorta primi tutarından,

2016 Kasım ayı için yararlanılacak destek tutarı olan = 299,70 TL (90 gün x 3,33 TL)’nin düşülmesi sonucunda,

1704,65 – 299,70 = 1.404,95 TL ödenmesi gereken prim tutarı bulunacaktır.

Hangi dönemlere ait borçlar ertelemeye tabidir?

Erteleme kapsamına alınan 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonu, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonu, 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Erteleme kapsamında ki dönemlerde devlet desteği ve prim teşviklerinden yararlanma imkânı var mıdır?

2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilmek için, 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar yasal süresi içinde Kurumumuza ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda erteleme kapsamı dışında kalan sigorta primi borçlarının ilişkin oldukları ayları takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılması mümkün bulunmayacaktır.

5510 sayılı Kanun Ek 9. madde kapsamında ev hizmetlerinde çalıştırılanlar prim ertelemesinden yaralanacak mıdır?

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin prim erteleme uygulamasından yararlanacaktır. İşverenlerin 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları primleri ertelenecek olup 2016 yılı Aralık priminin 31/10/2017, 2017 yılı Ocak priminin 30/11/2017, 2017 yılı Şubat priminin 26/12/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde primler yasal sürede ödenmiş sayılacaktır.

İşsizlik sigortası ve damga vergisi ertelemeye tabi midir?

İşsizlik sigortası ve damga vergisi ödemeleri ertelenmeyecektir.

Erteleme kapsamında bulunan borç erken ödenebilir mi?

Erteleme kapsamındaki prim borçlarının vadesinden önce ödenmek istenilmesi halinde işverenin bağlı bulunduğu üniteye müracaat etmesi üzerine ilgili ünitece ertelenen borcunun ödenebilmesi hususunda programlarda gerekli değişiklik yapılarak ertelenen borcun vadesi gelmeden ödenmesi sağlanacaktır.