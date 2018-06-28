'Pride' filmine valilik yasağı

Altın Küre adaylığı olan filmin, aralarında Bafta’nın da bulunduğu birçok ödülü bulunuyor. Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya ve birtakım yazılı ve görsel medya organlarında Çankaya ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde dün akşam 19.30’da “Onur” (Pride) isimli filmin gösterisinin yapılacağı şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Etkinliğin halkı sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği ifade edilen açıklamada, provokasyon tehlikesine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Çankaya ilçesi Nazım Hikmet Kültür Merkez’inde düzenlenmek istenen söz konusu film gösterimi organizasyonu Valiliğimizce yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.