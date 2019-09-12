Prenses 700 bin doları ‘paşa paşa’ ödeyecek

Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi, yaklaşık 8 yıldır devam eden davada, eski Sadrazam Said Paşa ile Nazır Fethi Ahmet Paşa’nın torunu, Demokrat Parti milletvekili Şevket Mocan’ın kızı Rüya Mocan’ı haklı buldu. Mahkeme, Hindistan’daki Haydarabad Nizamı Bereket Şah’ın eski eşi Esra Birgen’in dava konusu 700 bin doları faiziyle birlikte Mocan’a ödemesine karar verdi. Mocan, 1994 yılında 4.5 milyon dolar borç verdiği Birgen’in bu paranın 700 bin dolarını ödemediği gerekçesiyle 2011’de mahkemeye başvurmuştu. Davanın iki tarafının da Osmanlı hanedanına uzanan saraylarda, köşklerde prenslerle paşalarla dolu renkli ve tarihi bir mazisi var...

1994’TE 4.5 MİLYON DOLAR BORÇ

İngiliz basınında gündem olan davanın İstanbul’un Adalar ilçesi 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyasına göre, Rüya Mocan, kuzeni olan Esra Birgen Şah’a 1994 yılında 4.5 milyon dolar verdi. Bu parayı borç olarak veren Mocan, bir süre sonra da geri istedi. Esra Birgen Şah borcunu parça parça ödemeye başladı. Ancak tüm borcunu kapatmadı. 2011 yılına gelindiğinde, paranın kalan kısmının ödeneceğinden umudunu kesen Mocan, mahkemeye başvurdu ve alacağının tahsilini talep etti. Mahkeme karşılıklı iddia ve suçlamalarla devam etti. Esra Birgen Şah, savunmasında borç aldığını kabul etmedi. Mocan’ın bazı arsa ve arazi satışlarından elde ettiği 4.5 milyon doları kendi annesinin hesabına yatırdığını iddia etti. Ancak 1994’ten sonra Mocan’a yaptığı ve annesinin ölümünden sonra da devam eden ödeme dekontlarını mahkemede açıklayamadı. Devam eden davada bilirkişi raporları, uzman mütalaaları alındı. Bu süreçte mahkemenin hâkimleri birçok kez değişti. Değişen her hâkimle birlikte dosyanın sonuçlanması da uzadı. 8 yıl boyunca devam eden davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Mahkeme Mocan’ın talebini haklı bularak 700 bin doların faiziyle birlikte (yaklaşık 1 milyon dolar) Esra Birgen Şah tarafından kendisine ödenmesine karar verdi.

PAŞA TORUNU

ÜNLÜ restoratör ve tasarımcı Rüya Mocan, eski Demokrat Parti dönemi milletvekillerinden Şevket Mocan’ın kızı. Aynı zamanda Üsküdar’daki Fethi Paşa korusuna adını veren Fethi Ahmet Paşa’nın ve Osmanlı’nın son döneminde birçok kez sadrazamlık yapan Said Paşa’nın da torunu. Rüya Mocan da babasından miras kalan Kuzguncuk’taki Şevket Mocan yalısına ilişkin davalarla gündeme gelmişti.

HAYDARABAD NİZAMI’NIN EŞİ

ESRA Birgen, 1959 yılında Hindistan’daki Haydararad Nizamı Bereket Şah ile evlendi. Bereket Şah’ın annesi de son halife Abdülmecit Efendi’nin kızı Dürrüşehvar Sultan’dı. Bereket Şah ve Esra Birgen yaklaşık 20 yıl evli kaldıktan sonra boşandılar. Evli olduğu dönemde ‘Prenses’ unvanlı Esra Birgen, boşandıktan sonra da eski eşinin izniyle ‘Şah’ (Jah) soyadını kullanmaya devam etti. Bereket Şah daha sonra Türkiye güzellerinden Manolya Onur’la da bir evlilik yaptı. Manolya Onur ile Sedef Adası’nın da sahibi olarak bilinen Esra Birgen Şah daha sonra Bereket Şah’ın mülkleriyle ilgili davalık oldular.