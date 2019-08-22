Potasyum Ferrosiyanür nedir?
Bazı alkollerin üretimi, yol ve sofra tuzunda topaklanmayı önlemek ve kalayın saflaştırılması için kullanılan Potasyım Ferrosiyoanür, zehirli olarak nitelenmemektedir. Vücutta siyanür etkisi oluşturmayan Potasyum Siyanür, kilogramda 6400 miligram alınması halinde öldürücü doza ulaşabilmektedir. Peki, Potasyum Ferrosiyanür nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Potasyum Ferrosiyanür, endüstride birçok uygulama alanlarında kullanılır. Potasyum ferrosiyanür ve sodyum ferrosiyanür hem yol tuzunda ve hem de sofra tuzunda topaklanmayı önleyici madde olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Potasyum ve sodyum ferrosiyanürler kalayın saflaştırılmasında ve molibden cevherlerinden bakırın ayrılması için de kullanılır. Potasyum ferrosiyanür şarap ve sitrik asit üretiminde kullanılır.
Çok eskiden, bileşik organik türevli azot içeren karbon kaynakları, demir talaşı ve potasyum karbonattan üretilmiştir. Azot ve karbon kaynakları çoğunlukla, kurutulmuş boynuz, deri artıkları, sakatat ya da kurutulmuş kan olmuştur.
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