Posta Kodu öğrenme ekranı! Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm illerin posta kodu!
Posta kodu öğrenme işlemi, devlet dairelerine gerçekleştirilecek olan başvurular esnasında önem arz etmektedir. Oturduğu ilin posta kodu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden posta kodu öğrenme ve sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte, İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer tüm il ve ilçelerin posta kodu hakkında bazı bilgiler
Posta kodu sorgulama ekranı, PTT'nin resmi internet sitesinden kullanılabiliyor. İl, ilçe ve mahallelere göre değişiklik gösteren PTT posta kodu sorgulama işlemi, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. İşte, PTT posta kodu sorgulama işlemi hakkında bazı bilgiler
POSTA KODU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Posta kodu, 100'den fazla ülkede kullanılmaktadır. Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Türkiye'de ise her ilçe, hatta her mahalle için posta kodu değişiklik gösterebilmektedir. Posta kodunun doğruluğu, PTT tarafından sağlanmaktadır. İşte, PTT'nin il ve ilçelere göre posta kodu sorgulama ekranı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle