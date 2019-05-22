Posta kodu nedir? Türkiye geneli posta kodu sorgulama
Posta kodu, bir merkezden diğerine posta gönderisi gerçekleştirecek olan vatandaşlardan istenen rakamlar bütünüdür. 1875 yılında, Osmanlı Devleti zamanında dahil olunan Dünya Posta Birliği, PTT'yi yetkili kuruluş olarak tanımıştır. İşte, posta kodu hakkında merak edilen bazı detaylar
Posta kodu, 100'den fazla ülkede kullanılmaktadır. Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Türkiye'de ise her ilçe, hatta her mahalle için posta kodu değişiklik gösterebilmektedir. Posta kodunun doğruluğu, PTT tarafından sağlanmaktadır. İşte, PTT'nin il ve ilçelere göre posta kodu sorgulama ekranı
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