Ponzi sistemi nedir?

Ponzi sistemi, İtalyan Charles Ponzi tarafından geliştirilen bir dolandırıcılık yöntemidir ve bu nedenle onun adıyla anılmaktadır. Charles Ponzi, ülkeler arasında değişim yapılabilen posta pullarının (reply coupon) bu ülkelerdeki fiyat farklılıklarından istifade ederek kar elde ettiğini duyurarak; Aralık 1919 da 150$ olan varlığını,Temmuz 1920 'de toplam 9 milyon dolara çıkardı.

Ağustos 1920 de sistem çöktüğünde Ponzi'nin yaklaşık 20 bin yatırımcıdan topladığı 10 milyon $ 'dan geriye sadece 30$ lık kupon kalmıştı. Ponzi düzeni, yasal gibi görünen bir yatırım aracına katılım ile kısa sürede yüksek oranda getiri sağlanacağı vaadine dayanmaktadır.

Dolandırıcı,toplanan paranın bir kısmını ilk katılımcılara geri ödemede kullanırken ,bir kısmını kendine ayırmakta ,ortaya çıkan fark yeni katılımcılara giderilmeye çalışılmaktadır. Yeterli sayıda yeni katılımcı bulunamaması durumunda da sistem çökmektedir. Sistemin çalışması için kilit nokta,insanların satın alacağı bir fikrin sunulmasıdır.

Bu fikir sözde "forex yatırımı"olabileceği gibi Amerikalı Amtel Telekomünikasyon Araçları Kiralama Şirketi örneğinde olduğu gibi "telefon kiralama",Türkiye'deki banker kastelli örneğinde olduğu gibi "mevduat sertifikası" ya da Bernard Madoff örneğinde olduğu gibi "Sahte tahvil" ve "sahte hedge fonu "olabilmektedir.

PONZİ SİSTEMİNİN BİR DİĞER BENZERİ: PİRAMİT SATIŞ

İlan, e - posta ve diğer tanıtımların yanı sıra, arkadaş çevresinin ısrarı ile kişilere yeni katılım sağlamaları halinde kısa sürede yüksek getiri sağlayabilecekleri vaat edilmektedir.Türkiye de "Titan Saadet Zinciri" olarak da bilinmektedir."Piramit satış sistemleri" tüketicinin korunması hakkında Kanun'un 80'inci maddesiyle yasaklanmıştır.Yargıtay da kararlarında bu sistemi işletenlerin yüksek sesli müzik ve alkışlı organizasyonların yanı sıra matematiksel işlem ve tablolarla üyelerin doğru karar verme yeteneklerini etkiledikleri gerekçesiyle bu sistemin bir dolandırıcılık olduğuna hükmetmişlerdir.

"Ponzi dolandırıcılığıyla" oldukça benzer olan "piramit dolandırıcılığı" nın da devamı sürekli bir şekilde sisteme katılımcı dahil edilmesi esasına dayanır.

.iki dolandırıcılık arasında ki en temel fark ise "Ponzi" de getirinin yasal olarak bilinen bir yatırıma dayandığı ifade edilirken "Piramit" te kazanç için temel şart sisteme katılımcı dahil edilmesidir.