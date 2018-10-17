Pompeo’yla ‘Kaşıkçı’ buluşması
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Esenboğa Havalimanı’nda bir araya geldi.
Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere önceki gün Riyad’da temaslarda bulunan Pompeo’nun ikinci durağı dün Ankara oldu. Pompeo, Ankara’ya iner inmez Erdoğan ile Esenboğa’da bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı. Erdoğan, kritik buluşmanın ardından Moldova’ya hareket ederken, Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşıyla görüşmeye devam etti. Görüşmede başta Kaşıkçı olayı olmak üzere Menbiç mutabakatı, terörle mücadele, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Çavuşoğlu, yaklaşık 40 dakikalık görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
KAYGILARINI İLETTİ
“Faydalı ve verimli bir ziyaret oldu. Hem Kaşıkçı olayını hem Münbiç (Menbiç) konusu, ikili ilişkilerde mevcut olan konular dahil hepsini konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ konusundaki hassasiyetimizi tekrar iletti. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Pompeo yaptığı görüşmelerde Başkan Trump’ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Bu konudaki kaygılarını ve her şeyin tüm netliğiyle açıklığa kavuşması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgi aktardı.
DALGA GEÇER GİBİ
(Suudi Başkonsolosun ülkesine gidişi) Gidebilir, sınır dışı edilmiş değil. Gelip gelmeyeceği konusu benim işim değil. Suudi yetkililer karar verecek. Ama başkonsolosun Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra bazı yaklaşımları tepki topladı. Dalga geçer gibi dolapları açıp ‘Bak işte yok’ diyerek saygısızca davranması doğru değildi.”
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