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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
17.10.2018 - 21:58, Son Güncelleme:

Pompeo’yla ‘Kaşıkçı’ buluşması

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Pompeo’yla ‘Kaşıkçı’ buluşması

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Esenboğa Havalimanı’nda bir araya geldi.

Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere önceki gün Riyad’da temaslarda bulunan Pompeo’nun ikinci durağı dün Ankara oldu. Pompeo, Ankara’ya iner inmez Erdoğan ile Esenboğa’da bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de katıldı. Erdoğan, kritik buluşmanın ardından Moldova’ya hareket ederken, Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşıyla görüşmeye devam etti. Görüşmede başta Kaşıkçı olayı olmak üzere Menbiç mutabakatı, terörle mücadele, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Çavuşoğlu, yaklaşık 40 dakikalık görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

KAYGILARINI İLETTİ

“Faydalı ve verimli bir ziyaret oldu. Hem Kaşıkçı olayını hem Münbiç (Menbiç) konusu, ikili ilişkilerde mevcut olan konular dahil hepsini konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ konusundaki hassasiyetimizi tekrar iletti. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. Pompeo yaptığı görüşmelerde Başkan Trump’ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Bu konudaki kaygılarını ve her şeyin tüm netliğiyle açıklığa kavuşması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımıza bilgi aktardı.

DALGA GEÇER GİBİ

(Suudi Başkonsolosun ülkesine gidişi) Gidebilir, sınır dışı edilmiş değil. Gelip gelmeyeceği konusu benim işim değil. Suudi yetkililer karar verecek. Ama başkonsolosun Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra bazı yaklaşımları tepki topladı. Dalga geçer gibi dolapları açıp ‘Bak işte yok’ diyerek saygısızca davranması doğru değildi.” 

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