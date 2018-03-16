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    Pompeo döneminde iki ülkenin istihbarat kuruluşları nasıl çalıştı?

    Hande FIRAT/ANKARA
    16.03.2018 - 00:52 | Son Güncelleme:

    1 Nisan’da Dışişleri Bakanlığı görevine başlayacak olan Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın koltuğa oturduğu günden beri CIA’in başındaydı. CIA Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmıştı. Şubat 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşmüştü. O görüşme için yetkililer “Ölçülü, dikkatli ve yapıcıydı” demişti. Peki Dışişleri koltuğuna oturacak olan Pompeo döneminde iki ülkenin istihbarat teşkilatları nasıl çalıştı? Kaynaklar sorunun yanıtını Hürriyet’e anlattılar.

    Pompeo döneminde iki ülkenin istihbarat kuruluşları nasıl çalıştıZİYARET FIRSAT YARATTI

    Kaynakların Hürriyet’e yaptıkları değerlendirmelere göre, Pompeo’nun geçtiğimiz yıl CIA Başkanı olarak ilk ziyaretini Türkiye’ye yapması ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat yarattı. İki ülke istihbarat servisleri bu fırsatı iyi kullandı ve özellikle kriz anlarının yönetilmesi ve aşılması için yakın çalışıldı.

    YAKIN ÇALIŞMA DEVAM EDECEK

    Kaynaklar yeni CIA Başkanı Gina Haspel ile nasıl bir dönem beklendiği sorusuna da yanıt verdiler. Pompeo’nun yerine Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in Başkanlığına atanan Gina Haspel ile yakın temasa dayalı çalışmanın devam edeceği değerlendirmesini yaptılar.

     

    Etiketler: gazetehaberleri , Pompeo , abd , gündem
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