Pompeo döneminde iki ülkenin istihbarat kuruluşları nasıl çalıştı?

ZİYARET FIRSAT YARATTI

Kaynakların Hürriyet’e yaptıkları değerlendirmelere göre, Pompeo’nun geçtiğimiz yıl CIA Başkanı olarak ilk ziyaretini Türkiye’ye yapması ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat yarattı. İki ülke istihbarat servisleri bu fırsatı iyi kullandı ve özellikle kriz anlarının yönetilmesi ve aşılması için yakın çalışıldı.

YAKIN ÇALIŞMA DEVAM EDECEK

Kaynaklar yeni CIA Başkanı Gina Haspel ile nasıl bir dönem beklendiği sorusuna da yanıt verdiler. Pompeo’nun yerine Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’in Başkanlığına atanan Gina Haspel ile yakın temasa dayalı çalışmanın devam edeceği değerlendirmesini yaptılar.