Pompalı vahşetin nedeni: Omuz atma
Bahçelievler'de aynı okulda okuduğu M.K. (15) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen Mert Emre Karagöz (14) son yolculuğuna uğurlandı.
Acılı anne Nurgüzel Karagöz tabutun başında ağıtlar yaktı. Cenazeye katılan okul arkadaşı M.Y. kavganın omuz atma yüzünden çıktığını belirterek “Bir hafta önce M.K., Mert’e omuz attı. Mert’le M.’nin yanına gittim, ikisini barıştırdım, konu kapandı. 3 gün okula ve eve gitmemiş, cep telefonunu satıp silahı almış” dedi. Öte yandan Karagöz’ü öldüren M.K. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.’nin ifadesinde ‘Amacım yaralamaktı’ dediği öğrenildi.
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