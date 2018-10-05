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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.10.2018 - 22:49, Son Güncelleme:

Pompalı tüfekle sanal oyuna 2 liseli kurban... Gençliğim eyvah!

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Pompalı tüfekle sanal oyuna 2 liseli kurban... Gençliğim eyvah!

Şiddete yönlendiren ve gençler arasında büyük ilgi gören bilgisayar savaş oyunları bir felakete daha yol açtı. Ömer Faruk Karakoç ve Kerem İleri adlı liseli gençlerin, internetten satın aldıkları pompalı tüfekle parktaki oyunları sonucu 1 kadın yaralalandı. Ardından aralarında çıkan tartışmada İleri, önce arkadaşını, sonra da kendini öldürdürdü.

Ankara Şentepe’de 3 Ekim’de yaşanan olayda, ikisi de 2000 doğumlu Mimar Sinan Meslek Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Karakoç ile Mehmet Âkif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem İleri buluştu. Yanlarına internet üzerinden şipariş vererek aldıkları bir pompalı tüfek ile Müslüm Gürses Parkı’na giden çocukluk arkadaşı gençler, burada sanal ortamda oynadıkları savaş oyunlarını canlandırmak istedi.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o sırada parkta bulunan bir kadına isabet etti. Kadın hafif yaralanınca gençler korkarak olay yerinden kaçtı. Kadının vurulması üzerine aralarında tartışma çıkan gençlerden Kerem İleri, pompalı tüfek ile Ömer Faruk Karakoç’u vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. İki genç de olay yerinde hayatını kaybetti.

Pompalı tüfekle sanal oyuna 2 liseli kurban... Gençliğim eyvah


SATAN VE TESLİM EDENE İNCELEME
Polisin ilk incelemesinde, İleri’nin internet üzerinden 2 pompalı tüfek sipariş ettiği, tüfeklerin 25 gün önce kargo ile teslim alındığı belirlendi. Asayiş Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfek satan internet sitesi sahipleri ile pompalı tüfeği teslim eden kargo firmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Olaya 2 lise öğrencisinin dışında üçüncü bir kişinin karışıp karışmadığı da araştırılırken her iki gencin de bilgisayarlarına el konuldu. Sosyal medya hesapları kullanmayan, fotoğraf çektirmeyi sevmeyen, arkadaş ortamına çok fazla girmeyen Karakoç ve İleri’nin, buluştuklarında genelde savaş oyunları oynadıkları belirlendi.

Pompalı tüfekle sanal oyuna 2 liseli kurban... Gençliğim eyvah


AİLELERİN İSYANI
Çocuklarını toprağa veren Karakoç ile İleri aileleri ise olayın şokunu yaşıyor. Aileler, “Lise öğrencisi bir çocuk nasıl oluyor da internet üzerinden pompalı tüfek satın alabiliyor? Silahı eve getiren kargocu bunu nasıl bir çocuğa teslim eder? Bizim canımız yandı, başkasının yanmasın. Bu kadar kolay silah alınmasına müsaade edilmesin” diye isyan ettiler.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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