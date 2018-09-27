Pompalı tüfekle PTT'ye girip dehşeti yaşattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPompalı tüfekle PTT'ye girip dehşeti yaşattı
GeriGündem Pompalı tüfekle PTT'ye girip dehşeti yaşattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Emin YEŞİL / DHA
27.09.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Pompalı tüfekle PTT'ye girip dehşeti yaşattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pompalı tüfekle PTT'ye girip dehşeti yaşattı

Sultangazi'de  pompalı tüfekle PTT şubesinde soygun yapan bir kişi, polis tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Soygun anı ise, PTT şubesinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan soygun dün, Sultangazi Yayla Mahallesi'ndeki PTT şubesinde saat 17.00'de yaşandı. Motosikletle gelen kasklı bir kişi, elinde bir çanta ve pompalı tüfekle PTT şubesine girdi. Soyguncu, pompalı tüfeği doğrulttuğu görevlileri etkisiz hale getirdi. Korku ve panik yaşayan görevliler kasada bulunan 365 lirayı soyguncunun uzattığı çantaya koydu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Parayı alıp dışarı çıkan soyguncu, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisi de kendi aracıyla soyguncuyu takip etmeye başladı. İhbar üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Mahalleye tüm giriş ve çıkışları kapatan polis, soyguncuyu takip eden güvenlik görevlisinin bilgilendirmesi sonucunda Habipler Pirinçci Köyü yolu üzerinde soyguncunun önünü kesti. Polisin 'dur' ihtarına aldırmayan soyguncu, kaçmaya devam etti. Kovalamacada polis ekipleri, motosiklete çarparak, şüpheliyi durdurdu. Gözaltına alınan R.A, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. R.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

PEŞİNDEN KOŞTUK AMA…

Görgü tanıklarından Ejder Gökdurak, "O anda işyerimizde temizlik yapıyorduk. Soyguncunun motosiklete binerek kaçtığını gördük. Bekçi ve şoförün peşinden koştuğunu gördük. Biz de koştuk ama şüpheli motosikletle kaçmıştı. Mahallenin çıkışında soyguncu yakalandı" dedi. 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

MEB'den ilköğretimde çok önemli düzenleme: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

'Alınan her karar karşılık bulur'

Songül Yarbay'a hakarete mahkemeden ders gibi karar

‘Abla sesimi duyur ölmek istemiyorum’