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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA- AA / Fotoğraflar: İHA
09.09.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı!

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yapan Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova (24), mekana gelen Vedat K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay yerinden kaçan Vedat K, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Basat köyünde yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çay Mahallesi'nde bulunan birahanede meydana geldi.

Birahaneye gelen Vedat K. (38), burada kayıt dışı kansimatris olarak çalıştığı öğrenilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın bulunduğu masanın önüne geldi. Vedat K., beraberinde poşete gizlediği pompalı tüfeği çıkartarak, masada arkadaşlarıyla oturan Abdıkarımova'ya doğrultu. Masada oturanlar korku ve panikle kaçışırken, Vedat K. ise art arda tetiğe bastı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise silahı olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Abdıkarımova'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden sonra genç kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

KAYIT DIŞI KONSİMANTİS ÇALIŞTIRMAKTAN İŞYERİNE TUTANAK TUTULDU

Bu arada cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'nın kayıt dışı konsimatdris olarak çalıştığını belirledi. bu nedenle polisin işyeri hakkında tutunak tuttuğu öğrenildi. 

Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Vedat K, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Basat köyünde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Vedat K'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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