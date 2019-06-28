Pompalı cinayete 20 yıl
Sosyal medya aracılığıyla aldığı pompalı tüfekle okul arkadaşı Mert Emre Karagöz’ü (14) öldüren Muhammet K.’nin (16) cezası belli oldu. Mahkeme, “Adaletinize sığınıyorum” diyen Muhammet K.’yi 20 yıl hapse mahkûm etti.
AYNI okulda okuduğu Mert Emre Karagöz’ü sosyal medya aracılığıyla aldığı pompalı tüfekle sokak ortasında öldüren Muhammet K. Bakırköy 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı.
‘KORKUTMAK İÇİN’
Tüfeği internetten 600 liraya aldığını ve olay günü Mert Emre Karagöz’ü korkutmak için ateş ettiğini söyleyen Muhammet K., son savunmasında “Ben silah kullanmasını bilen birisi değilim. Bir an düşüncesizce yaptığım hata neticesinde hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum” dedi. Baba Nihat Karagöz ise “Her şey ortadadır. Planlı ve kasten bir eylem olduğu, okulun önüne gidip beklediği, soğukkanlılıkla sanki silahı eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. En yüksek cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü çocuğum bunu hak etmemişti. Okuldan eve geliyordu. İlim yolunda şehit oldu. Benim çocuğum neden öldü” diye konuştu.
Mahkeme, Muhammet K.’yı, Mert Emre Karagöz’ü av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle kasten öldürdüğü sabit görüldüğünden takdiren 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
İNDİRİM YOK
Eylemde tasarlama unsurlarının oluşmadığı kanaatine varan mahkeme ayrıca sanığın pişman olduğu beyanının samimi bulmayarak iyi hal indirimi de uygulamadı.
ANNE: NEDEN
KARARA isyan eden anne Nurgüzel Karagöz “Neden 20 yıl aldı. Hani 24 yıl alacaktı. Ceza verirken çocuk da silahı alırken çocuk muydu? Onun annesi nasıl mutludur şimdi. Adalet bu değil. Benim masumumun kanı yerde kaldı.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle