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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR - İSTANBUL
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Pompalı cinayete 20 yıl

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Pompalı cinayete 20 yıl

Sosyal medya aracılığıyla aldığı pompalı tüfekle okul arkadaşı Mert Emre Karagöz’ü (14) öldüren Muhammet K.’nin (16) cezası belli oldu. Mahkeme, “Adaletinize sığınıyorum” diyen Muhammet K.’yi 20 yıl hapse mahkûm etti.

AYNI okulda okuduğu Mert Emre Karagöz’ü sosyal medya aracılığıyla aldığı pompalı tüfekle sokak ortasında öldüren Muhammet K. Bakırköy 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı.

Pompalı cinayete 20 yıl

‘KORKUTMAK İÇİN’

Tüfeği internetten 600 liraya aldığını ve olay günü Mert Emre Karagöz’ü korkutmak için ateş ettiğini söyleyen Muhammet K., son savunmasında “Ben silah kullanmasını bilen birisi değilim. Bir an düşüncesizce yaptığım hata neticesinde hayatımı kararttım. Adaletinize sığınıyorum” dedi. Baba Nihat Karagöz ise “Her şey ortadadır. Planlı ve kasten bir eylem olduğu, okulun önüne gidip beklediği, soğukkanlılıkla sanki silahı eğitim almış gibi kullandığı ortadadır. En yüksek cezayla cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü çocuğum bunu hak etmemişti. Okuldan eve geliyordu. İlim yolunda şehit oldu. Benim çocuğum neden öldü” diye konuştu.

Mahkeme, Muhammet K.’yı, Mert Emre Karagöz’ü av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle kasten öldürdüğü sabit görüldüğünden takdiren 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İNDİRİM YOK

Eylemde tasarlama unsurlarının oluşmadığı kanaatine varan mahkeme ayrıca sanığın pişman olduğu beyanının samimi bulmayarak iyi hal indirimi de uygulamadı.

Pompalı cinayete 20 yıl

ANNE: NEDEN

KARARA isyan eden anne Nurgüzel Karagöz “Neden 20 yıl aldı. Hani 24 yıl alacaktı. Ceza verirken çocuk da silahı alırken çocuk muydu? Onun annesi nasıl mutludur şimdi. Adalet bu değil. Benim masumumun kanı yerde kaldı.”

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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