POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? 26. Dönem POMEM parkur bilgileri yayımlandı!
26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler mülakat ve parkur sınavlarına çevrildi. Ön başvuruları kabul edilen adayların katılım sağlayacağı sınavlar için, POMEM sınav giriş yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? POMEM parkuru nasıl olacak? İşte, 26. Dönem POMEM sınavlarına dair merak edilen bilgiler.
Lisans mezunu 5.040, önlisans mezunu 1.260 aday olmak üzere toplam 7.000 polis adayı alımında süreç devam ediyor. Geçtiğimiz ay başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi de fiziki ve parkur sınavları için hazırlanmaya başladı. İlerleyen süreçte sınava dahil olacak adaylar, bir yandan da POMEM sınav giriş yerleriyle ilgili detayları araştırıyor. İşte, POMEM 7 bin polis alımı sınav yerleri hakkında bilgiler.
26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.
26. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
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FİZİKSEL PARKURDA DEĞİŞİKLİK
Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında değişikliğe gitti. Yeni parkura ait bilgiler içeren görsel adaylarla paylaşıldı. İşte, POMEM'in yeni fiziksel parkuru.
POMEM sınav giriş belgeleri yayımlandı 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı.
MÜLAKAT NASIL OLACAK?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam
puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en
az yetmiş puan alması gerekir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet
verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
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