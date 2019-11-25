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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? 26. Dönem POMEM parkur bilgileri yayımlandı!

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POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? 26. Dönem POMEM parkur bilgileri yayımlandı!

26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler mülakat ve parkur sınavlarına çevrildi. Ön başvuruları kabul edilen adayların katılım sağlayacağı sınavlar için, POMEM sınav giriş yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır? POMEM parkuru nasıl olacak? İşte, 26. Dönem POMEM sınavlarına dair merak edilen bilgiler.

Lisans mezunu 5.040, önlisans mezunu 1.260 aday olmak üzere toplam 7.000 polis adayı alımında süreç devam ediyor. Geçtiğimiz ay başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi de fiziki ve parkur sınavları için hazırlanmaya başladı. İlerleyen süreçte sınava dahil olacak adaylar, bir yandan da POMEM sınav giriş yerleriyle ilgili detayları araştırıyor. İşte, POMEM 7 bin polis alımı sınav yerleri hakkında bilgiler.

26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş Sınavına Katılacak Adayların Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

26. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

FİZİKSEL PARKURDA DEĞİŞİKLİK

Polis Akademisi fiziki yeterlilik sınavında değişikliğe gitti. Yeni parkura ait bilgiler içeren görsel adaylarla paylaşıldı. İşte, POMEM'in yeni fiziksel parkuru.

POMEM sınav giriş belgeleri yayımlandı 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı.

POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır 26. Dönem POMEM parkur bilgileri yayımlandı

MÜLAKAT NASIL OLACAK?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam
puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en
az yetmiş puan alması gerekir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet
verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

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