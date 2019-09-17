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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

POMEM-PAEM komiser yardımcısı ve kadın polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

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POMEM-PAEM komiser yardımcısı ve kadın polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak için Polis Akademisi (PA) bünyesinde eğitime alınacak olan 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi için ön başvuru süreci başladı. KPSS'den geçerli puanı alan kişilerin katılım sağlayacağı POMEM ve PAEM polis alımı için başvurular her zaman olduğu gibi yine E-Devlet üzerinden yapılacak. İşte, POMEM ve PAEM polis alımı başvurusu için adayları yakından ilgilendiren önemli bilgiler

Polis alımı için PA.edu.tr internet sitesi üzerinden ön başvuru koşullarını ve diğer detayları paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü, müracaatları 10 günlük süreçte tamamlayacak.Peki, POMEM kadın özel hareket alımı ve PAEM komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

POMEM KADIN ÖZEL HAREKAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELERDİR?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2018 ya da 2019 KPSS'den ön lisans seviyesinde en az 65, lisans seviyesinde ise en az 60 puan almış olmanın ön koşul olacağı POMEM kadın özel harekat polisi alımında diğer şartlar ise şöyle olacak;

Lise, önlisans ya da lisans mezunu olmak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01 Ocak 1992 ile 17 Eylül 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak,

En az 162 cm boya sahip olmak,

Beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olmak, (HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ)

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan koşulları karşılıyor olmak,

Adayın ve eşinin; bir yıl ve daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması,

Herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma içerisinde bulunmamak,

Adayın ve eşinin;  genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak 

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

genel olarak şartları oluşturmaktadır.

Adaylar başvurularını ise internet üzerinden gerçekleştirecektir. İnternetten yapılacak olan başvuru için adaylar, 17 Eylül ile 27 Eylül 17.00'a kadar işlemlerini E-Devlet üzerinden tamamlayacak.

KADIN ÖZEL HAREKAT POLİS ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru ekranındaki işlemlerin aktif olabilmesi için adayların, Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA hesabına “25. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” adı altında 130 TL yatırması gerekmektedir.

Ödemeler yalnızca Halkbank ATM'leri ve şubelerinden yapılacaktır.

Bu aşamada banka dekontu, başvuru esnasında teslim edileceği için büyük önem arz edecek, dolayısıyla adayların kaybetmemeleri gerekecektir.

BAŞVURU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ EDİNMEK VE KILAVUZUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PAEM 2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

200 kadın ve bin 800 erkek olmak üzere toplam 2 bin kişiyi komiser yardımcısı olmak üzere eğitimlere dahil edecek olan Polis Akademisi Başkanlığı, adaylarda bazı şartlar arayacak. Bu şartlardan bazıları şu şekilde olacak;

2018-2019 KPSS lisans sınavında P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

01 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olmak,

Sağlık Yönetmeliğinde yer alan şartları karşılıyor olmak, (SAĞLIK YÖNETMELİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

Kadınlarda 162, erkeklerde ise en az 167 boya sahip olmak,

Beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olmak, (HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ)

Adayın ve eşinin;  genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak 

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

başvuru koşulları arasında önemli olarak addedilenler olacak.

BAŞVURU KOŞULLARI VE KILAVUZ BİLGİLERİ HAKKINDA TÜM DETAYLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar başvurularını 17 Eylül ile 27 Eylül tarih aralığına 10 günlük süreçte tamamlayacak. Başvuru tamamıyla internet üzerinden E-Devlet şifresi aracılığıyla gerçekleştirilecek. 

Başvuru ekranındaki işlemlerin aktif olabilmesi için adayların, Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA hesabına “2019 YILI 5. DÖNEM PAEM LİSANS MEZUNU GİRİŞ SINAVI” adı altında 130 TL yatırması gerekmektedir.

Ödemeler yalnızca Halkbank ATM'leri ve şubelerinden yapılacaktır.

Bu aşamada banka dekontu, başvuru esnasında teslim edileceği için büyük önem arz edecek, dolayısıyla adayların kaybetmemeleri gerekecektir.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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