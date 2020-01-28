POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek mesleğe hazırlanıyor. Son olarak 26. dönem POMEM alımları için mülakat süreci tamamlanmıştı. Gözler şimdi 26. dönem POMEM sonuçlarında. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok.

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları beklenmeye başladı. Ancak Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihine yönelik herhangi bir detay paylaşmadı. Konuyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.