POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 23. dönem POMEM sonuç tarihi belli oldu mu?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) polis ihtiyacının karşılanması için kurulan Polis Akademisi'ne bağlı, 4 aylık eğitimin verildiği Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) yapılacak alımlar için düzenlenen 23. dönem mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, polis olma hayali kuran gençler tarafından merak ediliyor. Peki, 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) polis adayları, hem teorik hem de pratik anlamda zorlu bir eğitim sürecinden geçirilerek mesleğe hazırlanıyor. Son olarak 23. dönem POMEM alımları için mülakat süreci tamamlanmıştı. Gözler şimdi 23. dönem POMEM sonuçlarında. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.
Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KAÇ KİŞİ ALINACAK?
POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.
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