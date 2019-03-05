POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? 23. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı'nın 10 bin polis alımı için gerçekleştirdiği 23. dönem POMEM mülakatları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. POMEM için mülakata giren polis adayları şimdi ise, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, 23. dönem POMEM mülakat ne zaman açıklanacak?
Bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı yapacak POMEM'de süreç devam ediyor. Mülakatlarını geçtiğimiz günlerde tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını ve bir sonraki aşamaya geçmeyi heyecanla bekliyor. İşte, konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...
POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.
Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
KAÇ KİŞİ ALINACAK?
POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.
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