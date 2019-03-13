POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı! 23. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 23. dönem giriş sınavı sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunları arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan POMEM sınav sonuçları duyuruldu. İşte, 23. dönem POMEM sonuç sorgulama ekranı...
Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek ve kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları belli oldu. İşte, EGM'den yapılan açıklama ve sonuç sorgulama ekranı...
Adaylar sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün "https://www.egm.gov.tr"? internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının ?"http://www.pa.edu.tr"? internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.
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Sınavı asıl olarak kazanan adayların intibak eğitiminin başlayacağı 18 Mart 2019 günü saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.
POMEM'e geçici kayıt sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.
Adaylara, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacak.
POLİS AKADEMİSİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
"23.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur."
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