POMEM başvurusu yapacaklar için yeni açıklama geldi! Başvuruda bu bilgiler istenecek

POMEM polis alımı başvuru şartları, sürecin uzatılmasının ardından araştırılmaya devam ediliyor. 22. Dönem POMEM polis alımı başvurusu kapsamında sürecin detaylarını araştıran vatandaşlar, sorgulamalarına kaldığı yerden devam ediyor. Peki, POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, POMEM başvuru şartları ve detaylı bilgiler



POMEM BAŞVURUSU 30 MART'A KADAR UZATILDI



Normal takvime göre 23 Mart tarihinde sona ereceği duyurulan POMEM başvurusu, yoğunluk sebebiyle 1 hafta daha uzatıldı. Buna göre POMEM başvurusu 30 Mart mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.



BAŞVURU NASIL YAPILIR?



POMEM polis alımı başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olunması gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.



Aşağıda yer alan başvuru linklerine tıkladıktan sonra, E-Devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Bu aşama sizi başvuru sayfasına yönlendirecektir. Başvuru sayfasında ise sizin bilgilerinizin yanı sıra evliyseniz eşinizin çalıştığı kurum ve pozisyon da ön bilgi olarak istenecektir.

Polis alımı başvurusu, 12-30 Mart tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ÖN LİSANS SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00’dan 23 Mart 2018 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Halkbank’ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.