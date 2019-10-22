POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 7 bin polis alımı başvuruları nasıl yapılır?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, 26. Dönem POMEM kapsamında alımı yapılacak olan 7 bin polis istihdamı için başvuru işlemleri sürüyor. Başvurular devam ederken, lisans ve önlisans mezunu adayların başvuru hakkının olduğunu POMEM'de, son başvuru tarihi ve başvuru işlemlerine yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Peki, POMEM başvuruları ne zaman bitiyor? 7 bin polis alımı 26. Dönem POMEM başvuruları nasıl yapılır?
Geçtiğimiz günlerde duyurusu yayımlanan 26. Dönem POMEM alımları için ön başvuru işlemleri devam ediyor. Başvuru ücretlerini bankalara yatırıp daha sonraki süreçlere hazırlanan adayların yanı sıra, son başvuru gününü kaçırmak istemeyen adaylar ise, POMEM başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, 26. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Yapılan duyuruya göre, 26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacaktır. 26. Dönem POMEM 7 bin öğrenci alımı için adaylar, ön başvurularını 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlayacaklar.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
7 bin öğrenci alımı için adaylar başvurularını https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA YATIRACAK?
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz otuz) 14 Ekim 2019 saat 09:00’dan 25 Ekim 2019 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “26. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti
yatırma işlemi yapılmayacaktır.
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