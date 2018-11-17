POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihi belli oldu mu?
POMEM 23. dönem alımı için mülakat tarihi ve başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin 'www.pa.edu.tr' internet sitesinden başvurularını tamamlayan polis adayları, EGM bünyesine yapılacak 10 bin polis alımına ilişkin merak ettikleri detayları internette sorguluyor. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihi belli oldu mu?
- Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) polis alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, son günlerde en çok merak edilen konulardan oldu. Başvuru sonuçları ve mülakat tarihlerine dair bekleyiş devam ederken, mülakat parkur bilgisi adaylarla paylaşıldı. İşte, 10 bin polis alım sürecine ilişkin merak edilenler...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
- Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarının, ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz yok. Konu hakkında bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. Öte yandan, Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek. POMEM 23. Dönem mülakat yerleri de kısa süre içerisinde erişime açılacak.
PARKUR NASIL OLACAK?
Bekçi alımında sonraki aşamaya geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı parkur bilgileri çerçevesinde fiziki yeterlilik sınavına dahil olacak. Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
200 KADIN POLİS ALINACAK
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.
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