POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı POMEM'e 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar için ön başvurular geçtiğimiz günlerde tamamladı. Gözler şimdi POMEM ve EGM'den gelecek sonuç açıklama haberinde. Başvurularını tamamlayan ve beklenti içine giren adaylar, sürekli EGM ve POMEM'in resmi internet sitelerini güncelliyor. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön başvuruları 14 Ekim'de tamamlandı. Gerekli işlemleri yaparak ön başvurularını yapan polis adayları, şimdi POMEM başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, POMEM 23. Dönem polis alımı hakkında detaylar...
ÖN BAŞVURULAR TAMAMLANDI
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.
POMEM'in ilanına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabildi. Ön başvurular ise 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden tamamlandı.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23. Dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarının, ne zaman açıklanacağına dair bir bilgi henüz yok. Konu hakkında bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. Öte yandan, Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
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