POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınav yerleri belli oldu mu?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin polis adayı alımı için ön başvuru sürecinin tamamlanmasıyla, gözler sonuç ekranına çevrildi. 25 Ekim tarihine kadar POMEM başvuru işlemlerini yapan polis adayları, ön değerlendirmeleri olumlu olmaları halinde yazılı, sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına dahil olacaklar. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınav yerleri belli oldu mu?
26. Dönem POMEM kapsamında alınacak olan polis adayları için başvuru işlemleri geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Ön başvuruların üzerinden günler geçerken, henüz başvuru sonuçlarını öğrenemeyen adaylar, heyecanla Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. İşte, 26. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarına yönelik bilgiler.
POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26.Dönem POMEM ön başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçları belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.
MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat
sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum
yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede
adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam
puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en
az yetmiş puan alması gerekir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet
verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.
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