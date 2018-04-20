POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 22. Dönem polis alımı sonuçları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri’nde (POMEM) istihdam edilecek 22. Dönem lisans mezunlarının gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek açıklamada! Yayımlanan polis alımı kılavuzuna göre; lisans ve önlisans düzeyinden 9 bin erkek ve 1 kadın olmak üzere 10 bin polis alımı yapılacağı bildirilmişti. Başvuruları kabul edilenleri ilgilendiren sınav parkur bilgileri, 18 Nisan Çarşamba günü yapılan duyuruyla paylaşıldı. Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 51 saniyede tamamlamaları gerekiyor. Peki POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SINAV BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen 21. dönem POMEM başvuruları 6 Ekim'de tamamlanmıştı. Başvuruların ardından sonuçlar, başvuruların üzerinden tam 20 gün geçmesinin ardından 27 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler ele alındığında 30 Mart tarihinde sona eren başvuruların ardından 23. dönem POMEM başvuru sonuçlarının 20 Nisan tarihinde açıklanması öngörülebilir. Ancak resmi bir açıklama yapılmadığı için POMEM yoğunluğuna bağlı olarak bu süre değişim yaşayabilir.



PARKUR’DA BAŞARI PUANI KAÇ?



Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.