POMEM başvuru şartları neler? 23. Dönem POMEM polis alımı
Polis alımı hakkında merakla beklenen süreç geçtiğimiz günlerde başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Peki, başvurular ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler?
23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön başvuruları başladı. 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek başvuruların sonucu, alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.
Söz konusu ilana Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak şartları aranacak.
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BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE VE NE ZAMAN YATIRILACAK?
İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 01 Ekim 2018 saat 09:00’dan 14 Ekim 2018 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı
Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
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