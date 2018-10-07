POMEM başvuru şartları neler? 23. Dönem POMEM polis alımı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPOMEM başvuru şartları neler? 23. Dönem POMEM polis alımı
GeriGündem POMEM başvuru şartları neler? 23. Dönem POMEM polis alımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.10.2018 - 23:13, Son Güncelleme:

POMEM başvuru şartları neler? 23. Dönem POMEM polis alımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
POMEM başvuru şartları neler? 23. Dönem POMEM polis alımı

Polis alımı hakkında merakla beklenen süreç geçtiğimiz günlerde başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Peki, başvurular ne zaman bitecek? POMEM başvuru şartları neler?

23. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön başvuruları başladı. 1-14 Ekim 2018 tarihlerinde Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek başvuruların sonucu, alınacak polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

Söz konusu ilana Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS MEZUNLARI BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak şartları aranacak.

BAŞVURU KOŞULLARININ TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE VE NE ZAMAN YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 01 Ekim 2018 saat 09:00’dan 14 Ekim 2018 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı

Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Feci ölüm! Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Uyuyan tehlike! Hain talimat ortaya çıktı

Türk mimardan büyük başarı

Tepki çeken görüntülerin ardından yeni gelişme