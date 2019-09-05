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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

POMEM 500 kadın polis alımı ne zaman? 25. Dönem Özel Harekat başvuru şartları neler?

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POMEM 500 kadın polis alımı ne zaman? 25. Dönem Özel Harekat başvuru şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitim Merkezine polis alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak. İlanın ardından, başvuru sürecine dair bilgiler, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, POMEM 500 kadın polis alımı ne zaman? 25. Dönem Özel Harekat başvuru şartları neler? İşte, o konuya dair detaylar.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, başvuru şartları belli oldu mu? İşte, POMEM 500 kadın polis alımına yönelik detaylar.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

POMEM 500 kadın polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine yönelik henüz Polis Akademisi Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecine dair detaylar, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Konuyla ilgili bilgiler netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

 25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVINA DAİR DUYURU

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