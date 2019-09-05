POMEM 500 kadın polis alımı ne zaman? 25. Dönem Özel Harekat başvuru şartları neler?
Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Amirleri Eğitim Merkezine polis alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat branşında 500 kadın polis adayı alınacak. İlanın ardından, başvuru sürecine dair bilgiler, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, POMEM 500 kadın polis alımı ne zaman? 25. Dönem Özel Harekat başvuru şartları neler? İşte, o konuya dair detaylar.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, başvuru şartları belli oldu mu? İşte, POMEM 500 kadın polis alımına yönelik detaylar.
BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
POMEM 500 kadın polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine yönelik henüz Polis Akademisi Başkanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Başvuru sürecine dair detaylar, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Konuyla ilgili bilgiler netleştikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
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