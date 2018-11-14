POMEM 23. dönem mülakat yerleri açıklandı mı? POMEM parkur bilgileri
POMEM 23. dönem sınavı için mülakat yerleri öncesi parkur bilgileri, Polis Akademisi tarafından erişime açıldı. Parkur bilgilerinin açıklandığı POMEM 23. dönem sınavı kapsamında polis adayları, 72 metre uzunluğundaki parkuru en kısa sürede bitirmeye gayret gösterecek. İşte, POMEM 23. dönem mülakat yerleri ve parkur bilgileri hakkında bazı bilgiler
POMEM 23. dönem parkur bilgileri 14 Kasım Çarşamba günü Polis Akademisi tarafından erişime açıldı. Erkeklerin 40, kadınların ise 43 saniyede bitirmeleri halinde 100 puan alacakları parkurda 7 parklı istasyon yer alacak. İşte, POMEM 23. dönem mülakat yerleri ve parkur bilgileri hakkında bazı bilgiler
POMEM 23. Dönem mülakat yerleri kısa süre içerisinde erişime açılacak.
PARKUR NASIL OLACAK?
Bekçi alımında sonraki aşamaya geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı parkur bilgileri çerçevesinde fiziki yeterlilik sınavına dahil olacak. Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
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