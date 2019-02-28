POMEM 23. dönem mülakat sonuçları hangi gün açıklanıyor? Tarih belli oldu mu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPOMEM 23. dönem mülakat sonuçları hangi gün açıklanıyor? Tarih belli oldu mu?
GeriGündem POMEM 23. dönem mülakat sonuçları hangi gün açıklanıyor? Tarih belli oldu mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.02.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

POMEM 23. dönem mülakat sonuçları hangi gün açıklanıyor? Tarih belli oldu mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
POMEM 23. dönem mülakat sonuçları hangi gün açıklanıyor? Tarih belli oldu mu?

POMEM polislik mülakat sonuçları, 23.dönem adayı birçok kişinin gündeminde yer aldı. Sözlü mülakat sonuçları hakkında araştırmalarına devam eden vatandaşlar, Polis Akademisi internet sitesinden gelecek olan açıklamalara odaklandı. Peki, POMEM 23. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Polis olma hayali bulunan birçok gencin katılım sağladığı POMEM 23. dönem mülakat sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Bir süredir binlerce kişinin merakla araştırdığı POMEM 23. dönem mülakat sonuçları değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Peki, tahminin POMEM 23. dönem sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o detaylar

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KAÇ KİŞİ ALINACAK?

POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

15 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin polis alımı duyurusunu 26 Şubat Salı akşamı Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi’nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş üyeleriyle yaptığı toplantı esnasında gerçekleştirdi. Bekçi sayılarının artacağını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet bünyesine 15 bin polis daha alınacağını duyurdu.

Bakan Soylu, polis alımı konusunda şu ifadelere yer verdi;

"Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul’a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul’a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor, mart ayında binini İstanbul’a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık.15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul’a vereceğiz" 

Polis alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmazken, detayların ilerleyen haftalarda belirlenmesi bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saatte 80 kilometre hızla...

Otomobil baraja uçtu! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Kapıyı kırıp yaylım ateş açtılar

Kar yağışı zor anlar yaşattı!