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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.07.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 22. dönem mülakat sonuçları için süreç devam ediyor. Toplam 10 bin polis adayı alımının yapılacağı Polis Akademisi'nde ön başvuru süreci nisan ayında gerçekleştirildi. Bu aşamanın ardından ise ikinci aşamaya katılım gösterecek olan polis adaylarının mülakat sınavları, haziran ayının ikinci haftasında yayımlanan sınav giriş belgesiyle başlamış oldu. Peki, POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, on binlerce polis adayının merakla beklediği sonuçlar hakkında bazı bilgiler

POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, ikinci aşama mülakatına dahil olan birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Türkiye'nin birçok merkezindeki polis okulları aracılığıyla gerçekleştirilen POMEM mülakatları, haziran ayının içerisinde tamamlandı. Bu aşamanın ardından polis adaylarının merak ettiği konu 22. dönem POMEM mülakat sonuçları oldu. Peki, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

POMEM 22. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakatları 21. dönem polis alımında 29 Ocak-10 Şubat aralığında yapılmış, sonuçlar 25 şubat tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgiler dikkate alındığında POMEM mülakat sonuçlarının ay sonuna kadar akademi tarafından açıklanması öngörülmektedir.

MEZUN OLAN POLİSLERİN İLK ATAMALARI NEREYE YAPILACAK?

Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır.

Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.

Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

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