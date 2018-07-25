POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM 22. dönem mülakat sonuçları için süreç devam ediyor. Toplam 10 bin polis adayı alımının yapılacağı Polis Akademisi'nde ön başvuru süreci nisan ayında gerçekleştirildi. Bu aşamanın ardından ise ikinci aşamaya katılım gösterecek olan polis adaylarının mülakat sınavları, haziran ayının ikinci haftasında yayımlanan sınav giriş belgesiyle başlamış oldu. Peki, POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte, on binlerce polis adayının merakla beklediği sonuçlar hakkında bazı bilgiler
POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, ikinci aşama mülakatına dahil olan birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Türkiye'nin birçok merkezindeki polis okulları aracılığıyla gerçekleştirilen POMEM mülakatları, haziran ayının içerisinde tamamlandı. Bu aşamanın ardından polis adaylarının merak ettiği konu 22. dönem POMEM mülakat sonuçları oldu. Peki, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
POMEM 22. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakatları 21. dönem polis alımında 29 Ocak-10 Şubat aralığında yapılmış, sonuçlar 25 şubat tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgiler dikkate alındığında POMEM mülakat sonuçlarının ay sonuna kadar akademi tarafından açıklanması öngörülmektedir.
MEZUN OLAN POLİSLERİN İLK ATAMALARI NEREYE YAPILACAK?
Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır.
Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.
Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
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