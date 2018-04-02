POMEM 2018 başvuru sonuçları | POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polis açığını kapatmak ve teşkilatın kadrosunu güçlendirerek daha iyi hizmet verilebilmesi için yapılacak 10 bin polis alımı için gerçekleştirilen POMEM başvuruları 30 Mart'ta son bulmuştu. Adaylar şimdi ise bir an önce sonuçların açıklanmasını ve diğer aşamaları geçmeyi bekliyor. İşte 22. Dönem POMEM alımları hakkında merak edilen detaylar...

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Normal takvime göre 23 Mart tarihinde sona ereceği duyurulan POMEM başvurusu, yoğunluk sebebiyle 1 hafta daha uzatılmıştı. Başvurular yakın zaman önce tamamlandı şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı bekleniyor. Binlerce adayın başvuruda bulunduğu Polis Akademi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 22. Dönem POMEM alımları hakkında henüz net bir açıklama yok. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde, haberimizde okuyabilirsiniz. Öte yandan, Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen alımlardaki duruma bakılırsa, POMEM 22. Dönem başvuru sonuçlarının ortalama 30 ile 40 gün içinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?

POMEM başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başvurusu olumlu bulunan adaylar için süreç, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamaları ile sürecek. Bu aşamaları başarı ile tamamlayan adaylar, son aşamada mülakatlara kalacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, ön lisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olarak duyurduğu başvuru süreci, kısa süre içerisinde kurumun internet sitesi üzerinden yayınlamış ve 10 bin kişi alacağını duyurmuştu.