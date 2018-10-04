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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.10.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

POMEM 10 bin polis alımı başvurusu nasıl yapılır? Polis alımı başvuru şartları neler?

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POMEM 10 bin polis alımı başvurusu nasıl yapılır? Polis alımı başvuru şartları neler?

Polis Akademisi tarafından 10 bin polis alımı başvuruları yapılan duyuruyla birlikte başladı. Polis Akademisinde istihdam edecek olan 10 bin polis alımı için başvuru detayları yayımlandı. Peki, POMEM 10 bin polis alımı başvurusu nasıl yapılır? Polis alımı başvuru şartları neler?

Polis Akademisi (PA) tarafından eğitimleri verilecek olan 10 bin polis alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Lisans mezunu 8 bin, Ön Lisans mezunu ise 2 bin polis alımı yapacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nde en büyük şart KPSS puanı olacak. Peki, POMEM 10 bin polis alımı başvurusu nasıl yapılır? Polis alımı başvuru şartları neler?

POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN MERAK EDİLEN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Polis alımı için yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRENİM DERECESİ: Adayların öğrenim derecesi ise Ön Lisans ya da Lisans bölümleri olacak.

KPSS PUAN ŞARTI: Lisans mezunları, 2017-2018 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının P3 puan türlerinden en az 60 puan, Ön Lisans mezunları ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavının P93 pun türünden en az 70 almış olmaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

YAŞ ŞARTI: Adaylarda aranan yaş şartı ise 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) olacak.

BOY ŞARTI: Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, adaylarda aranan şartlar arasında yer alacak.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Polislik için başvuru yapacak olan adaylar,  01-14 Ekim tarih aralığında, E-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Son başvuru tarihi 14 Ekim saat 18.00 olacak. 

E-Devlet üzerinden başvurularını yapan adaylar, 100 TL olan POMEM başvuru ücretini Halkbank şubelerinden ya da ATM ve internet bankacılığı üzerinden yatırabilecek. Ödemeler sadece Halkbank üzerinden alınacak olup, 14 Ekim saat 17.00'a kadar paranın yatırılmış olması gerekmektedir.

LİSANS ALANINDA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN LİSANS ALANINDA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ADAYLARIN BU ŞARTLARI DA TAŞIMALARI GEREKİYOR

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak. 

ADAYLAR ÖN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

POMEM sınavına girmek isteyen adaylar, ön sağlık kontrolünde “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci
Adayı Olur” onayını aldıktan sonra sonraki aşamaya geçebilecek. Bu aşamayı geçemeyen adaylar, sonraki sürece dahil olamayacak.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDAN EN AZ 60 PUAN ALMAK ZORUNLU OLACAK

Ön sağlığı geçtikten sonra fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak olan vatandaşlar, 100 üzerinden 60 puan almaları halinde başarılı olarak kabul edilecek. Bu aşamada adayın fiziki yapısı değerlendirilecek ve kabiliyetleri gözlemlenecek.

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